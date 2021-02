Ca y est, j'ai torché Cyberpunk de fond en comble.

+ de 200h au compteur, j'ai fait 2 aventure en mode femme et homme avec différentes romanes, différents gameplay, fait les 5 fin différentes, et platiné le jeux sur steam.

C'est un peu comme une page qui se tourne, les jeux vont me paraitre bien fade après ca.

Je met le jeux en stand by en attendant les prochain DLC j'ai vraiment hate.



Avez-vous des jeux a me conseillez qui prends autant au tripes ?