Après deux années de folie à participer au lancement de The Initiative au sein des Xbox Game Studios et au reboot de Perfect Dark, il est temps pour moi de faire un adieu larmoyant et doux-amer à mon équipe. Ce fut un travail extraordinaire d'être aux côtés d'une équipe aussi talentueuse et expérimentée, dont beaucoup sont maintenant de grands amis, mais ma vie en dehors du travail a besoin de plus d'attention et d’espace que je n’ai pu lui accorder ces derniers temps, alors je démissionne de mon poste de lead designer. Le mystère entourait le projet quand j'ai rejoint le studio - je ne savais pas quel genre de jeu c'était, je ne savais pas que ce serait Perfect Dark, et je ne connaissais personne dans l'équipe. Deux ans plus tard, nous avons annoncé le reboot avec une première bande-annonce qui me donne encore la chair de poule. Mais surtout, l'équipe a la vision et le talent nécessaires pour faire sortir le jeu et la franchise du lot. Le bon côté de tout cela, c'est que j'ai hâte de me joindre aux masses hurlantes le jour du lancement de Perfect Dark pour vivre le jeu !

Venu d'Insomniac Games pour diriger le game design de Perfect Dark chez The Initiative, Drew Murray va malheureusement se détourner de l'industrie vidéoludique pendant plusieurs mois ou années. Il est principalement connu pour son travail sur les licences Resistance et Sunset Overdrive.