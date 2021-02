Kotaku a commencé à entendre des rumeurs de sources proches de Stadia la semaine dernière, selon lesquels le service cloud gaming de Google se dirigeait vers un changement majeur. Une source de l'industrie des jeux a dit à Kotaku que Google annulait plusieurs projets, essentiellement tous les jeux dont la sortie est prévue au-delà d'une fenêtre spécifique de 2021, bien qu'ils pensent que les jeux proches de la sortie sortiront quand même.

Google continuera à exploiter le service de jeux Stadia et son service mensuel Stadia Pro. Impossible de savoir exactement combien de jeux exclusifs seront encore proposés par le service, bien que l'entreprise ait indiqué qu'elle pouvait encore signer de nouveaux jeux. Pour beaucoup, cela ressemblera néanmoins à une réduction du plan visant à faire de Stadia un concurrent de bonne foi des plates-formes pour consoles.

L'entreprise prévoit de commencer à offrir sa technologie Stadia aux éditeurs, ce qui permettra à Stadia de devenir la technologie de diffusion en continu d'autres sociétés de jeux vidéo. Le directeur des opérations de Stadia chez Google, Phil Harrison, directeur de longue date chez deux constructeurs de consoles, s'attachera à poursuivre ces nouveaux partenariats.

Google semble avoir été construit pour l'avenir avec la création de studios de première partie et une équipe de direction composée de chefs de studio et de directeurs de création accomplis, mais ces efforts n'ont pas suffi à conjurer le sort que beaucoup craignaient en entendant parler de cette initiative de Google : qu'elle perde le soutien de l'intérieur avant d'avoir eu le temps de réaliser son potentiel.

Stadia n'est pas tout à fait terminé. La technologie de Stadia peut encore réussir. Selon de nombreux témoignages, Stadia gère très bien les jeux. Mais en tant que créateur de jeux, Google n'est pas à la hauteur. Selon une source familière avec les opérations de Stadia, citant l'échec largement médiatisé d'un autre géant de la technologie à créer des jeux vidéo : "Google est un endroit terrible pour créer des jeux. Imaginez Amazon, mais avec des ressources insuffisantes".

Google va officiellement fermer ses deux studios Stadia Games and Entertainment à Montréal et Los Angeles. Cette fermeture aura un impact sur environ 150 développeurs, mais l'entreprise américaine va essayer de trouver de nouveaux rôles chez Google à ces développeurs.Jade Raymond a décidé de partir. On ne sait pas encore si Shannon Studstill (Santa Monica Studio) va également prendra la même décision.