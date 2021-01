Après Asobo Studio ( le fond d'investissement Sagard NewGen a décidé d'investir dans le capital avec une prise de participation minoritaire ), c'est une potentielle nouvelle cible des Xbox Game Studios qui s'envole. Habitué à s'implanter un peu partout dans l'industrie vidéoludique (Supercell, Epic Games, Marvelous, Glu Mobile, Paradox Interactive, Ubisoft, Netmarble, Grinding Gear Games, iDreamSky, Century Huatong, Kakao Games, Frontier Developments, Bluehole, PlatinumGames, Yager Development, Klei Entertainment, Voodoo), Tencent entre dans le capital de Dontnod Entertainment en posant 30 millions d'euros sur la table.Dans le cadre de cet investissement, Tencent a une option pour proposer la nomination d'un représentant au conseil d'administration du studio parisien. Les fonds collectés seront principalement utilisés pour financer la montée en puissance de la stratégie de Dontnod Entertainment visant à développer de nouvelles propriétés intellectuelles auto-publiées dans le monde entier sur PC, consoles et plateformes mobiles. Dontnod Entertainment a également annoncé la signature d'un accord de coopération commerciale avec Tencent pour entrer sur le marché chinois.

posted the 01/27/2021 at 09:50 PM