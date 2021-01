En marge du 4e anniversaire de la sorties sur mobile du jeu Fire Emblem Heroes, Nintendo et Intelligent Systems organisent un 5e sondage de popularité "Choose Your Legend #5" qui permettra aux 2 personnages masculins et 2 personnages féminins les plus votés d'avoir une version exclusive dans le jeu mobile (et dont un pourrait être obtenu gratuitement, les autres faudra les obtenir via invocations comme les précédentes éditions).Les votes commencent dès aujourd'hui, vous pouvez voter pour un personnage une fois par jour jusqu'au 29 janvier. Il faut néanmoins je le rappelle un compte Nintendo pour pouvoir voter.Résultat du dernier Choose Your Legend #4 en 2020 :