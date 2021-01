cette semaine! A confirmé Chris Hemsworth.



La fin de la phase 4 se conclue assez rapidement, les tournages s'enchainent tel un puzzle et restera donc les tournages de MoonKnight (dans environ 2 mois) et celui de She-Hulk (inconnu pour le moment) et l'intégralité de la phase 4 (débuté la semaine dernière par WandaVision) sera dans la boite!



Au niveau de Thor: God of thunder, l'impressionant casting sera composé de:

- Chris Hemsworth / Thor

- Natalie Portman / Jane Foster / Thor

- Taika Waititi / Korg

- Tessa Thompson / Valkyrie



- Chris Pratt / Starlord

- Bradley Cooper / Rocket

- Vin Diesel / Groot

- Karen Gillan / Nebula

- Pom Klementieff / Mantis

- Dave Bautista / Drax



- Jaimie Alexander / Sif

- Christian Bale / Gorr

- Matt Damon / (inconnu mais différent du rôle de Thor 3)



Pour rappel, le film est décrit comme étant un Avengers 5! Donc il se peut que ce dernier (en dehors du casting) est un impact important sur le reste du MCU. (et je n'espère pas encore, les adieux avec Hemsworth...)