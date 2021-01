A en croire certains internautes, une première actrice aurait déjà été castée pour un rôle et pas n'importe lequel : celui de Nami, la navigatrice de Luffy. Il y a quelques semaines, Steven Maeda - le showrunner de cette série live-action, a en effet choisi de suivre l'actrice Emily Rudd sur Twitter. Pas de quoi s'emballer ? Effectivement, mais il faut également savoir deux choses.Premièrement, le nom d'Emily Rudd circule autour de ce projet depuis son officialisation par Netflix. Autrement dit, la coïncidence est particulièrement troublante. Deuxièmement, l'actrice vient tout juste de profiter de son compte Instagram pour dévoiler sa nouvelle coupe de cheveux. Au programme ? Une coupe assez courte et une jolie couleur rousse pour un résultat qui ressemble en tout point à celui de Nami lors des premières saisons de l'anime.Ils ont intérêts de respecter les personnages du manga que ce soit un minimum ressemblant et pas commencer à faire leur SJW pour plaire à tout l'monde en faisant n'importe quoi dans le casting.Image tirée d'une pub Jap.

posted the 01/12/2021 at 10:36 AM by inferusredrum