J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter mes photos... Je pratique cet art depuis plus de 10 ans ...et bien je suis heureux de vous annoncer que j'ai obtenu le 2e prix amateur / street photography du concours international monochrome awards pour l'une de mes images de la série jeux d'eau C'est pas rien! Je suis hyper content! ma photo sera dans le livre officiel ! Lien : https://monoawards.com/winners-gallery/monochrome-awards-2020/amateur/street Mon site : http://shirsch.netfolio.net Merci de vos gentils encouragement!

posted the 01/11/2021 at 07:04 PM by superpanda