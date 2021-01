Tchô tout le monde,Pour vous occuper en cette froide matinée d'hiver, je vous partage une run assez incroyable sur Super Mario 64, les yeux bandésVu qu'il ne peut rien voir du jeu, le runner se base énormément sur les sons, le rythme de la musique et les angles de caméra pour trouver son chemin. Il fait plusieurs erreurs évidemment, preuve de la difficulté de la chose même pour un joueur entraîné, mais la performance reste tout de même impressionnante !Il s'agit évidemment d'une run qui a été réalisée au cours de l'AGDQ 2021 qui vient de se terminer aujourd'hui (j'avais complètement zappé), évènement dédié au speedrun et organisé à distance pour les évidentes raisons liées au covid. N'hésitez pas à aller checker les autres speedrun, il y a du Zelda, du Pokemon, du Metal Gear Solid, du Skyrim, du MediEvil, du Yakuza 6, du Golden Sun et même du Wild Arms.Bon dimanche !

posted the 01/10/2021 at 10:25 AM by randyofmana