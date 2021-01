Bonne année à tous!Je viens de finir P5 Royal, il entre dans mon top 3 des jeux sur play 4.Initialement, j'avais la version anglaise mais j'avais pas le courage de tout traduire. Maintenant je comprends mieux pourquoi le jeu n'était pas sorti en français dès le début. Donc voix japonaises + sous-titres français valaient bien quelques mois (années?) d'attente.Mais voilà, j'ai l'impression d'être passé à côté de tout l'arc Kasumi. Je suis dégouté... J'avais compris que c'était le nouveau perso jouable. J'ai même pu assister à son éveil mais mon rang de confident est resté bloqué à 5. Jamais reçu d'invitation, je la trouvais nulle part. Pourtant elle se pointait à la fête du lycée ou pour nous dire qu'elle refusait notre invitation.Très clairement, je suis dégouté. Suis-je le seul à avoir raté son palais? Je m'étais juré de ne pas faire le jeu avec une soluce à côté de moi, quitte à faire parfois des mauvais choix mais ça fait partie du fun. Mais après (bien) plus de 100h de jeu, j'ai quelques regrets...J'ai fini le jeu niveau 75 je crois.Sinon Makoto =

Like

Who likes this ?

posted the 01/02/2021 at 12:11 PM by texas02