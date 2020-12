GTA 4 aura t il le droit a une version remis au goût du jour ?C est ce que laisse croire Amazon us qui brièvement a fait fuiter la jaquette de gta 4 sur ps5 avec une description du jeu laissant croire à une résolution 4k, ainsi que tous les dlcs sortis à ce jour.

posted the 12/30/2020 at 01:43 PM by kratoszeus