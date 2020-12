Respawn Je refais la campagne de titanfall 2 là, en 4k 60fps sur one X. C'est délirant comme c'est au dessus de tout graphiquement et artistiquement. À tel point que ça dépasse ce qui a été montré d'halo infinite... Les environnements, le feeling des armes, les wall run...

posted the 12/28/2020 at 11:08 AM by superpanda