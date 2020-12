SD Gundam Gaiden: Knight Gundam Monogatari (SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語?) est un jeu vidéo de rôle développé et édité par Bandai en août 1990 sur NES . C'est une adaptation en jeu vidéo de la série basée sur l'anime Mobile Suit Gundam et notamment Super Deformed Gundam. Il est notamment basé sur l'univers de SD Gundam Gaiden Sieg Zion Hen et c'est le premier opus d'une série composée de cinq jeux vidéo de rôle. Il a été porté en 1994 sur Game Boy

