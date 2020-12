Plan 8 de Pearl Abyss,ceux derrière Black Desert Online et le futur Crimson desert(Vidéo Game award) Le jeu est annoncé depuis plusieurs mois ,et je suis passer complètement à travers cette annonce.Et en voyant cette vidéo: (à regarder en 8k 60 si possible !)J'ai pris une méga-baffe dans la tronche.Bon par contre pas sûr qu'au final le jeu ne m’intéresse,puisqu'il est annoncé comme un "MMO-Shooter" (et ça c'est pas trop ma came) entre The Division et Anthem.Mais s'il y a un bon gros Solo avec,Pourquoi pas.C'est annoncé sur PC et Consoles New Gen.Date indéterminée.