Après des semaines de recherche parfois jour et nuit, j'ai enfin trouvé une RTX 3070 ! Elle était en rupture partout, tout le temps... et les rares offres ici et là, je les raté.Bon certes c'est une custom de la marque KFA2, j'aurai clairement préféré une FE. Mais elle est introuvable...Et je ne vais pas la recevoir avant le 1er janvier 2020...Mais ce n'est pas grave, j'aurai enfin une carte pour remplacer ma RTX 2080 que j'ai revendu trop tôt en septembre...Pour ceux qui sont à la recherche d'une RTX 3070, il y en a sur TopAchat, mais aussi sur LDLC et Matériel.net entre 680 et 700 euros.