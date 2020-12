SEGA

"Si vous pouviez réécrire l’histoire de l’humanité, quel monde façonneriez-vous ? C’est l’une des nombreuses questions auxquelles vous devrez faire face dans HUMANKIND™, le prochain jeu de stratégie historique au tour par tour d’Amplitude Studios et SEGA.

Écrit par Haneda

LA PREMIERE MONDIALE DE “LUCY”



Avec 10 cultures par ère et plus d’un million de combinaisons culturelles potentielles, les possibilités sont infinies dans Humankind. Dans notre dernier trailer, dirigé par Romain Chassaing et présenté ce soir aux Game Awards, nous nous sommes concentrés sur une aventure en particulier : celle de Lucy, en tant que leader d’une civilisation qu’elle a entièrement créée.

