Dans l'ordre (pour l'instant) des annonces faites !!!



Spider-Man 3 sera lié a Doctor Strange 2 ! (comme Wandavision)



Miss America dans Doctor Strange 2 !

Pas de recast de T'Challa dans Black Panther 2



Video Miss Marvel

http://youtu.be/vns66GNRPKE



Film 4 Fantastiques pour le MCU avec le réalisateur des 2 derniers Spider-Man (Jon Watts)



Trailer What if

https://youtu.be/bJ7GkDc1U98



Captain Marvel 2: Miss Marvel et Monica Rambeau (de Wandavision) au casting!



Christian Bale incarne Gorr: The god butcher dans Thor 4!



Ant-Man 3 se nomme: Antman & The Wasp: Quantumania



Trailer Loki:

https://youtu.be/-Xt7c-ACHgM



Trailer Falcon W&S:

https://youtu.be/rv-s_fP4B04



Trailer WandaVision:

https://youtu.be/qywuLKAFuoY



Série Secret Invasion avec Nick Fury (Samuel L jackson) et Ben Mendelsohn (Talos)



Série Armor Wars avec Don Cheadle!



Série Iron Heart!



Série She Hulk avec le retour de Mark Ruffalo et de l'abomination ! (Tim Roth)



Un spécial noel pour Gardiens de la galaxie !

Une série Baby Groot!



Voilà pour Marvel.



Star Wars:

Un film Rogue Squadrom avec Patty Jenkins à la réal!



Obi Wan Kenobi se passe 10ans après le III avec le retour d'Hayden Christensen en Dark Vador !!!!



Une série Ahsoka Tano



Une série "Rangers of the new republic"



Une série Lando !



Une série animé nommée "Visions"



Une série "The acolyte", série dans les jours finaux de la haute république!



Un film de drôide pour Disney Plus !





J'en ai surement raté mais je vais au taff, je vous confie la suite !!!!

ns