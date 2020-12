Une moyenne sur 23 jeux

Nvidia a enfin officialisé l’existence de la RTX 3060 Ti qui ne faisait plus aucun doute, elle débarque aujourd’hui à partir de 15h00.Son prix sera de 419 euros (entre 460 et 580 euros pour les cartes customs)Nul besoin de revenir sur les caractéristiques de la RTX 3060 Ti, elles sont connues depuis plusieurs semaines.Plusieurs médias ont reçus la carte pour la tester et les premiers benchmarks indépendants confirment que la RTX 3060 Ti se montre un peu plus performante que la RTX 2080 Super.On constate ici qu'en 2160p, la RTX 3060 Ti affiche en moyenne 65 FPS et plusieurs jeux avoisinent les 40/50 FPS.En 1080p et 1440p, la carte s'en sort très bien avec respectivement en moyenne 145 FPS et 111 FPS.La RTX 3060 Ti se montre un peu plus performante que la RTX 2080 Super en 4K (65 FPS vs 62 FPS)Résultat confirmé par un autre test.Toujours en 2160p (une moyenne sur 14 jeux) la RTX 3060 Ti surpasse de peu la RTX 2080 Super (51 FPS contre 49 FPS)En RT avec DLSS, la RTX 3060 Ti fait jeu égal ou surpasse la RTX 2080 Super sur Control et Metro Exodus.Voici les deux liens de ces deux tests :