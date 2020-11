AHSOKA TANO

Le personnage est finalement présent dans la série! Ainsi donc sous les traits de Rosario Dawson, Ahsoka Tano fais ses débuts en "live action" avec un épisode vraiment riche en action et surtout révélation avec du teasing sur les bords pour des choses encore plus grandes dans le futur ! Au début j'avais du mal car c'est son look de The Clone Wars, ça faisais un peu cosplayeur mais durant l'épisode on s'habitue.PS: Vive Grogu !