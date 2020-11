On connait désormais le prix de cette magnifique figurine! Attention, ça va piquer! Le prix de cette figurine est de! Elle sortira le 20 mars 2022! Soit 4 PS5 et un jeu.On sait aussi qu'il y'aura une figurine seule de 2B qui coûtera 724euros! La vache quand même!Je m'attendais à 1000euros par là mais 2100euros ça pique beaucoup!.

posted the 11/26/2020 at 11:50 AM by lion93