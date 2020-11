La créature va revenir avec Dan Trachtenberg (Cloverfield) à la réalisation et Patrick Aison (Jack Ryan) au scénario.Le cinéaste a confirmé la nouvelle, tout en faisant part de sa déception quant à ce leak.Il précise qu'il bosse depuis 4 ans sur le film et qu'il avait prévu une façon très spéciale de l'annoncer, et que du coup, c'est tombé à l'eau.Autre (bonne ?) nouvelle : Anrold Schwarzenneger himself a déclaré son intérêt pour le projet. Après Ghost of Recon, va t on avoir droit à l'inespéré retour de Dutch face au Predator?