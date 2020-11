News Jeux

Shenmue III Complete Edition comprend ainsi le jeu physique en version PS4 avec les dernières mises à jour et tout les DLC sur le disque, une carte de bienvenue de l'Hotel Niaowu, des figurines de Chobu Chan et Bailu Chan, une boîte Dreamcast commémorative, une réplique de l'épée aux Sept Étoiles de 12,7 cm, une carte VIP Golden Goose et une carte des herbes de Bailu. Le coffret sera disponible en précommande contre 149,99 $ à partir de 16h00, ce vendredi 20 novembre.



Lien : https://limitedrungames.com/collections/neo-frontpage/products/shenmue-iii-complete-edition-ps4

Limited Run Games a annoncé une Complete Edition collector du jeu d'Ys Net, limitée à 3 000 exemplaires dans le monde seulement.J'espére l'arriver de l'édtion compléte en europe.