Pour ceux qui sont à la recherche d'une RTX 3070 et qui possèdent une adresse en Angleterre ou en Irlande, il y a un peu de stock ici une dizaine pour le moment.Ce sont des RTX 3070 custom de la marque PALIT ! Vendues à 599 livres (668 euros)Il y aussi des RTX 3070 custom de la marque ZOTAC vendues à 629 livres ici : https://www.overclockers.co.uk/zotac-geforce-rtx-3070-twin-edge-oc-8gb-gddr6-pci-express-graphics-card-gx-127-zt.htmlPour ceux que ça intéresse. Je sais que beaucoup sont à la recherche de RTX 3000 et que l'offre reste malheureusement trop rare !

posted the 11/13/2020 at 09:29 AM by marcus62