Smash Bros Ultimate : présentation et date pour Steve + informations sur la série Minecraft

Hier a eu lieu l'event « Minecraft Live » qui a permis à Masahiro Sakurai d'offrir la présentation complète du personnage de Steve (et ses trois associés) dansavec toutes les informations qui vont avec :- Le pack inclura un stage répartis en 6 skins + cycle jour/nuit- Des musiques également qui couvriront Minecraft et ses spin-off (Earth et Dungeons)- Prévu le 13 octobre, seul (5,99€) ou directement inclus dans le Pass 2Et comme de coutume, la sortie sera accompagnée de nouveaux costumes Mii à acheter à l'unité, avec du Minecraft forcément, mais aussi No More Heroes, Bomberman et The Tower of Druaga.Et pour les intéressés, le Live a bien entendu permis d'évoquer l'avenir de la franchise. Pas d'informations sur le film pour le moment mais tout de même la promesse d'une MAJ total cross-play pouren novembre, sans oublier le morceau principal.Car ce qui a surtout intéressé les fans du jeu le plus populaire de la planète, c'est la grosse MAJ « Caves & Cliffs » dequi arrivera pour l'été 2021 et qui proposera :- Tout un nouveau système de montagnes et de grottes- Algorithme totalement revu pour la génération aléatoire avec de nouveaux éléments- De nouveaux outils à crafter spécialement dédiés à l'archéologie- Un nouvel ennemi qui réagira davantage aux mouvements qu'à la vue- Le cuivre fait son apparition, avec un système d'usure- Il y aura aussi des chèvres !