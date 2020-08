Wonder Boy : Asha in Monster World a son premier trailer, et ce n'est pas joli joli

Ce remake dea beau avoir du beau monde dans son équipe de développement, le premier trailer diffusé durant l'actuelle GamesCom indique de suite qu'il y a un certain problème au niveau du budget, ou du choix artistique, voir des deux.Car là oùetont eu l'excellente idée de miser sur de la 2D de qualité, nous voilà replongés dans les heures sombres de la 3D à pas cher avec ses décors qui peuvent être likés par une 3DS, le pire étant peut être la présence bien visible de chute de frame-rateAutant dire que les fans tombent de haut et ne restent plus qu'à croiser un peu naïvement les doigts pour quelque chose d'un peu plus correct d'ici environ 6 mois,étant attendu pour début 2021 sur PC, PS4 et Switch.