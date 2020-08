Cyberpunk 2077 : des visuels et du Refused

Si les deux vidéos d'hier ne vous ont pas suffit, et on vous les remet d'ailleurs puisque les sous-titres FR sont maintenant disponibles, ajoutons aujourd'hui à ceune poignée de nouveaux visuels mais également une troisième vidéo nous montrant le chanteur du groupe Refused qui donnera sa voix à Johnny Silverhand (Keanu Reeves, pour ceux qui ont osé oublier).On retourne maintenant patienter jusqu'au 19 novembre, sachant qu'un troisième Night City Wire est de l'ordre du possible pour continuer à grignoter avant le grand show.