La team Yuji Naka dévoile Balan Wonderworld

On continue dans les retours sur la conférence Xbox Games Showcase avec maintenant le trailer de, la nouvelle production de Yuji Naka (et Naoto Oshima) qui crèche aujourd'hui dans son nouveau studio Balan Company avec pour mécène Square Enix, toujours avide de bons coups inattendus même si ça ne les a pas toujours porté chance (, le fameux).Assumé old-school jusqu'au bout des ongles, le titre se présente comme un action/platformer qui rappelle facilement l'époque 128 bits (et même 64 bits sur certains points), ce qui ne dérangera pas les nostalgiques après quelques essais à droite/à gauche depuis quelques années, pas toujours concluants d'ailleurs.La vidéo est encore loin de montrer le produit sous sa forme finale puisque le lancement n'est signé que pour le printemps 2021, sur absolument tous les supports : PC, PS5, SX, Switch, PS4 et One.