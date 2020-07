Shin Megami Tensei V arrivera en 2021, précédé de Shin Megami Tensei III Nocturne HD

La vie est un magnifique fleuve de surprises et si l'on pouvait parier en apparence sans risque que c'estqui serait le prochain gros candidat de la Switch à se dévoiler plus en détails, c'estqui crée la surprise en revenant de son long silence avec un nouveau trailer, la promesse d'une sortie en 2021 (mondialement) et une traduction FR. C'est beau.Et pour prendre l'apéro, on aura même droit au retour inattendu dedans un remaster HD qui lui aussi bénéficiera de sous-titres FR en plus des voix japonaises. On y perdra Dante mais on y gagnera Raidou Kuzunoha de « Devil Summoner », avec ajout de séquences doublées et de trois modes de difficulté. Les japonais auront la chance de l'accueillir sur Switch comme PS4 le 29 octobre, tandis que les occidentaux patienteront sagement jusqu'au printemps 2021.