Super Mario Maker 2 va enfin nous laisser créer des jeux complets (avec la World Map)

Petite surprise du bon matin avec l'annonce d'une grosse MAJ dès demain pourqui, comme la précédente d'ailleurs, va se charger de rajouter une tonne de nouveautés pour démultiplier les possibilités des plus créatifs.Entre nouveaux objets, fonctions, ennemis et Koopalings, on retiendra également le gameplaymais aussi et surtout une fonctionnalité réclamée depuis le premier épisode : pouvoir créer son propre jeu complet avec jusqu'à 40 niveaux répartis en 8 mini-map, incluant si on le souhaite des stages secrets & co.A découvrir plus en détails avec la vidéo ci-dessous, en notant qu'il s'agira de la toute dernière MAJ. Gratuite du moins.