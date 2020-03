NieR : un portage de Replicant, un jeu mobile et une arrivée d'Automata dans le Game Pass

Mine de rien, il aura fallu un paquet de mois entre le début de la rumeur et la confirmation officielle tombée tôt dans la matinée, le portage dearrivera bien sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Et vu que le titre se nommera officiellement, on se permettra de l'appelerUne annonce qui sera donc tombée dans les cadres des 10 ans de la licence, pour un titre évidemment tiré de la version PlayStation 3 JP (celle occidentale différait coté casting), et qui réunira à la fois l'équipe d'origine, le compositeur Keiichi Okabe en charge des arrangements et de de nouvelles musiques (en plus d'un doublage totalement refait), le studio Toylogic qui viendra chapeauter tout cela, lui-même accompagné de Takahisa Taura de Platinum Games, peut-être pour affiner un peu le gameplay.Pas de date de sortie en revanche.Ce n'était pas la seule annonce puisque la licence obtiendra également un épisode mobile sous le nom de, énième F2P prévu pour le 1er juillet sur mobiles.Enfin, bonne nouvelle pour les joueurs Xbox One :débarquera dans le courant de la semaine prochaine sur le service Xbox Game Pass.