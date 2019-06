Grandia HD : du gameplay et des infos

Nous avons quelques nouvelles deavec une vidéo de gameplay illustrant la démo sur place du premier épisode, qui doit aussi bien sortir sur Switch (dans une compilation) que sur PC (seul, le deuxième épisode étant déjà disponible dessus).Coté infos :- Pas de date précise hormis un « très bientôt ».- Aucun plan pour une sortie physique, ni pour une version PS4 (pour le moment en tout cas).- Le portage est effectué par Sickhead Games.- L'interface a été entièrement revue.- Choix dans le doublage US/JP.- On restera dans la même qualité audio que la version PS1.Rajoutons enfin que GungHo n'envisage pas pour l'heure un portage HD depour la simple et bonne raison qu'on ne sait plus vraiment qui a les droits complets, et invite les fans à demander directement au développeur d'origine (Game Arts en l'occurrence).