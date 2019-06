Gods and Monsters : le nouveau jeu d'aventure d'Ubisoft a déjà une date de sortie

Jason Schreier nous parlait d'un jeu d'aventure proche « esthétiquement » de Zelda, et on n'est pas loin de la vérité avec l'annonce de, nouvelle licence d'Ubisoft développé chez Ubisoft Québec () et qui attendra lui aussi de se montrer plus en détails puisqu'on n'a encore qu'un simple trailer sans gameplay.Attendu pour le 25 février 2020 (PC, PS4, One Switch), le titre nous proposera de faire l'exact inverse de la carrière de Kratos : sauver les dieux grecs, et ce en affrontant tout un tas de créatures mythologiques.