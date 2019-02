Dreams : un trailer pour vanter la communauté

En marge de l'annonce d'hier concernant, Sony a tenu à nous offrir un petit trailer qui réuni simplement diverses créations effectuées par la communauté juste le temps de la bêta, où l'on trouve déjà tous les styles entre platformer, jeu d'aventure, puzzle-game, action, le tout dans des styles esthétiques suffisamment différents.On ose à peine imaginer ce que les plus imaginatifs auront le temps d'effectuer durant l'Early Access qui débutera au printemps (29,99€) avec encore plus d'outils.Notons que si la campagne, spécialement produite par Media Molecule, attendra bien le vrai lancement encore non daté, le communiqué ne mentionne rien concernant la compatibilité PS VR.