Anthem : trailer de lancement

Tout commeplus tôt cette semaine,prend un peu d'avance sur son planning marketing en diffusant de suite le trailer de lancement pour préparer la sortie prévue dans un premier temps le 15 février (pour les abonnés Access et ceux qui ont précommandé le jeu), puis le 22 février pour tous.En outre, le titre a beau être sujet à quelques questions concernant son contenu endgame, EA a tenu à rassurer avec un premier aperçu du suivi avec un « Acte 1 » qui débutera en mars 2019 via deux MAJ ajoutant des missions, récompenses et autres défis, ainsi qu'une troisième (« The Cataclysm ») sous forme de gros event qui selon les promesses pourra occuper les joueurs durant des semaines.