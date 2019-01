GameStop (Micromania) face à la défiance du marché et des actionnaires GameStop (Micromania) face à la défiance du marché et des actionnaires

Dans un marché où le dématérialisé prend de plus en plus de poids et où les géants du net comme Amazon se charge de prendre une grande part des ventes physiques, l'ancien titan GameStop (à qui appartient Micromania-Zing chez nous) vacille lentement et peu sont visiblement ceux intéressés par reprendre la main d'une enseigne à l'avenir incertain.



Le conseil d'administration du groupe vient en effet d'annoncer avoir renoncé pour l'heure à trouver un nouvel acquéreur, faute de propositions financières convenables, ce qui visiblement renforce la peur des actionnaires : devant cette déclaration, la société a perdu un quart de sa valeur boursière pour tomber à son plus bas niveau depuis 2005.



La vente de la branche mobile en début d'année (735 millions de dollars) n'a pas permis de résoudre grand-chose à la situation : actuellement, GameStop fait l'objet d'une dette avoisinant les 800 millions de dollars.