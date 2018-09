Devil May Cry V : trailer TGS + édition Deluxe

Capcom profite de cette période du TGS pour redonner des nouvelles de sonavec pour débuter un tout nouveau trailer qui montre pour la première fois « V », troisième personnage jouable du trio également composé de Nero et Dante. On ne sait d'ailleurs pas grand-chose de V, si ce n'est qu'il parle en vers et qu'il est le nouveau mystérieux client du bureau Devil May Cry.A part cela, notons l'annonce d'une édition Deluxe qui proposera, outre le jeu :- Quatre nouveaux Devil Breaker pour Nero, dont un hommage à Mega Man.- Possibilité de transformer les cinématiques en films live (tournés durant le développement).- 12 musiques tirées de DMC 1 à 4- Nouvelles couleurs de costume pour Nero et Dante.- Nouvelle arme pour Dantesortira le 8 mars sur PC, PS4 & One.- Cela tient pour l'heure du leak (via le PS Store) mais il semble que le jeu proposera du multi online jusqu'à trois. A confirmer néanmoins.