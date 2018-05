Dragon Ball FighterZ : Party Battle + event Freezer

Bandai Namco nous indique l'arrivée aujourd'hui même du mode Party Battle sur, qui sera à chaque fois disponible dans le cadre d'un event avec pour débuter « L'Empereur Contre-Attaque », ou plus concrètement un Freezer à bolosser à trois en coopération.L'event durera 3 jours pour gratter 100 pièces Premium à chaque victoire, et des Zeni en fonction de vos performances : 2000 Zeni si vous le battez en normal, 5000 en difficile et 20.000 en très difficile.