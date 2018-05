COD Black Ops 4 : le trailer d'annonce [UP : Zombies et mode Battle Royale]

Comme attendu, Activision Blizzard et Treyarch ont enfin officiellement levé le voile sur(ou IIII), prochain épisode de la franchise qui sortira le 12 octobre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Après avoir fait un tour d'horizon des trois premiers épisodes, le quatrième a donc eu droit à son trailer d'annonce se focalisant (évidemment) sur le multi qui d'ailleurs fera fi de certaines features qui n'ont pas plus aux fans : pas de double-saut ou de wall-run notamment.- Trailer CG du mode Zombie qui comme vous pouvez le voir n'a plus aucune limite (mais qui proposera cette fois des alliés bots pour les sans-amis).- 3 chapitres dès le lancement !- Confirmation du mode Battle Royale ("Blackout").- Présence de véhicules.- Une seule map au lancement (forcément immense).- Toutes les armes, même celles du mode Zombie.- Partenariat avec la PlayStation 4 (comme de coutume).- Battle.net sur PC.