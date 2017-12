Premier trailer pour Catherine : Full Body

Atlus diffuse le premier trailer de, un gros remaster qui arrivera l'hiver prochain au Japon (donc pas avant fin 2018) sur PlayStation 4 et PS Vita.Le principal ajout sera l'arrivée d'un tout nouveau personnage (Rin, qui ne sent pas l'innocence comme on peut le voir dans le trailer), mais pas que puisqu'on nous promet de nouveaux chapitres, cinématiques, « sexy events », fins inédites, quelques nouvelles mécaniques et un mode de difficulté plus facile.