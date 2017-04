Jak & Daxter de retour... en PS2 Classics

Plutôt que de chercher à porter sur PS4 sa propre compilation PS3 remasterisée, ce qui ne serait pas non plus inédit (preuve : Kingdom Hearts), Sony laissera finalement sa sérieaux mains de son service PS2 Classics, avec l'arrivée courant 2017 des quatre épisodes, incluant le spin-off Jak X.Comme de coutume, on se contentera d'une rehausse rapide en 1080p et l'ajout de trophées, pour 10 ou 15€ le titre à l'unité.