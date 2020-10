[FY] La branche PlayStation largement dans le vert avant d'aborder la nouvelle génération [FY] La branche PlayStation largement dans le vert avant d'aborder la nouvelle génération

Au tour de Sony de lâcher son rapport fiscal pour la période couvrant l'été et la rentrée (donc du 1er juillet au 30 septembre) avec comme d'autres les « bénéfices du confinement » qui ont propulsé le CA à environ 5 milliards de dollars pour la branche PlayStation (environ 850 millions d'euros en bénéfices), ce qui aurait été de base impossible à envisager pour une fin de génération.



Profitant de la situation, Sony relève donc ses objectifs avec la volonté d'un bénéfice total d'1,95 milliards d'euros d'ici le 30 mars 2021, soit le deuxième meilleur bilan de leur carrière (il faut bien payer le marketing pour le lancement de la PlayStation 5).



Coté données (durant le dernier trimestre écoulé) :



- 1,5 million de PlayStation 4 vendues (113,7 millions au total)

- 80,9 millions de jeux écoulés (dont 12,4 millions pour les PlayStation Studios)

- 45,9 millions d'abonnés PS Plus actuellement (+ 900.000)



Il va être maintenant temps de passer aux choses sérieuses et Sony ne cache pas ses intentions d'à la fois battre le lancement de la PS4 pour les 4 premiers mois (donc plus de 7,5 millions de PS5 souhaitées d'ici fin mars 2021), mais aussi tout simplement de faire mieux sur le total avec les années.