Ubisoft précise que ses futurs jeux auront bien le ''combo'' 4K/60FPS aussi sur PlayStation 5 Ubisoft précise que ses futurs jeux auront bien le ''combo'' 4K/60FPS aussi sur PlayStation 5

Hier en fin de journée, Ubisoft proposait un article sur la qualité technique de ses prochaines productions sur PlayStation 5 et Xbox Series X pour parler de 4K et 60FPS, ce qui a satisfait tout le monde jusqu'à ce que les plus observateurs découvrent une nuance en fonction des consoles :



- Sur Xbox Series X, ça parlait de « 4K à 60FPS »

- Sur PlayStation 5, c'était plutôt « 4K et 60FPS »



Un détail qui pouvait laisser entendre que si la machine de Microsoft proposerait bien le combo, il faudra faire un choix coté Sony.



Sauf que pas du tout finalement.

Pour éviter le malentendu, Ubisoft a mis à jour son article et pour l'une comme pour l'autre, ce sera 4K/60FPS en même temps, point, et cela concerne donc aussi bien Assassin's Creed Valhalla que Far Cry 6 et Riders Republic. C'est noté.