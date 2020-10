L'organisme de classification coréen vient d'enregistrer la Mass Effect : Legendary Edition L'organisme de classification coréen vient d'enregistrer la Mass Effect : Legendary Edition

Plusieurs insiders l'avaient évoqué sur ce terme et il n'y a désormais plus de place au doute puisque le très renseigné organisme de classification coréen vient de lister officiellement la Mass Effect : Legendary Edition qui, selon les derniers bruits de couloirs, aurait été reportée pour sortir début 2021 afin d'améliorer la qualité visuelle du premier épisode qui, il est vrai, a un gros coup de vieux par rapport aux deux suivants.



On ne sait en revanche pas quand EA se décidera à officialiser la chose, donc on va naturellement croiser les doigts pour le N7 Day (le 7 novembre donc).