Bientôt des nouvelles de Bravely Default II

Absent le plus notable des derniers « Direct Partner » de Nintendo,voit néanmoins son heure arriver avec le compte Twitter officiel de la licence qui, outre ce petit artwork bonus pour les 8 ans du premier épisode (sorti le 11 octobre 2012 au Japon), prévient que de nouvelles informations vont arriver « bientôt ».On ignore si ce sera dans le cadre d'un Direct justement ou via quelque chose de balancé à l'arrache, mais dans tous les cas, on espère au moins repartir avec la date de sortie d'un titre qui normalement était prévu pour cette année (même si l'on n'a plus beaucoup d'espoir sur ce point).