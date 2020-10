PlayStation : MAJ du système de trophées

Petite surprise pour les chasseurs de trophées sur supports PlayStation : la fonction accueille aujourd'hui une mise à jour avec un rééquilibrage de votre level et des icônes qui évolueront selon le nombre de trophées débloqués depuis l'époque PlayStation 3 (sans oublier la Vita sur le chemin).En second lieu, le système aura une fonction propre sur PlayStation 5, loin d'être inconnue des joueurs Xbox (puisque disponible depuis les débuts de la One) : une jauge de progression pour mieux savoir où vous en êtes, par exemple si vous devez chopper 10 armures ou trucs du genre.Attention néanmoins pour cette « nouveauté » : comme sur Xbox, c'est au bon vouloir des développeurs donc si certains ne souhaitent pas s'embêter avec cela, ce sera sans jauge et basta.