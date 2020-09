UK : Super Mario 3D All-Stars est le deuxième meilleur démarrage pour un platformer Mario UK : Super Mario 3D All-Stars est le deuxième meilleur démarrage pour un platformer Mario

GamesIndustry nous fait le bilan UK du mois de septembre avec une Switch qui domine le territoire de la tête et des épaules. L'institut Gfk indique en effet que la console est largement devant les deux autres avec 146.000 ventes pour ce mois de rentrée, pour 1,3 million depuis le début d'année (+34,2 % par rapport à 2019).



Le constat est encore plus éloquent coté software : 32,3 % des jeux vendus en physique ce mois-ci étaient publiés par Nintendo, et plus globalement, 41,7 % concernent la Switch seule en incluant les tiers. Le patron reste d'ailleurs Super Mario All-Stars qui, tenez vous bien, est le deuxième meilleur démarrage dans l'histoire des platformer Mario, juste derrière Super Mario Odyssey sur la même console.



Sinon de manière globale, le mois de septembre accuse une sérieuse baisse du marché, tout simplement parce que 2019 était bien plus imposant avec Borderlands 3, Gears 5 et bien évidemment FIFA 20 (le nouvel épisode arrive cette année, exceptionnellement, début octobre).