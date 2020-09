15 millions d'abonnés au Game Pass 15 millions d'abonnés au Game Pass

Rebondissant efficacement avec le rachat de Bethesda/Zenimax, signifiant que tous les futurs projets seront inclus Day One dans le Game Pass, Microsoft annonce que son service continue de prendre de l'ampleur : c'est maintenant 15 millions d'abonnés, soit 5 millions de plus en seulement 5 mois.



Un service qui va continuer de grandir en fin d'année par l'arrivée des Xbox Series, l'apport bonus de l'EA Play sans surcoût, et désormais 23 studios (hors deals tiers) pour nourrir le service, contre 15 encore hier.



Se sont notamment rajoutés :



- Bethesda Games Studios (3 branches)

- Zenimax Online Studios

- id Software

- Arkane Studios

- Tango Gameworks

- MachineGames