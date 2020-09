Face aux services à abonnement (xCloud), Apple accepte de faire un pas... dans son sens Face aux services à abonnement (xCloud), Apple accepte de faire un pas... dans son sens

Petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire : Microsoft a annulé la sortie de son xCloud sur iOS (donc limité pour l'heure à Android), ce qui n'est pas une première puisque Stadia n'est pas non plus accessible sur les appareils Apple qui se refuse pour l'heure à accepter ce type de service, officieusement car ça incarne une concurrence, et « officiellement » parce que la firme considère ne pouvoir organiser un contrôle sur chacun des jeux accessibles pour ces différents types d'abonnement.



Sauf que finalement, Apple semble vouloir mettre de l'eau dans son vin en modifiant sa politique d'acceptation, et il est théoriquement possible pour Google et Microsoft de placer à présent leurs services sur l'AppStore. « Théoriquement » on répète car il y a des conditions et plus particulièrement une qui fâche déjà aussi bien les joueurs que les concernés : service ou pas, chaque jeu devra bénéficier de sa propre application à part. Ce qui fait concrètement que si vous souhaitez profiter par exemple de 35 jeux en même temps sur le xCloud (chacun fait ce qu'il veut), vous aurez donc 35 icônes sur votre iPhone, en plus de celle du service lui-même.



Et là, vous vous demandez du coup pourquoi faire aussi compliqué quand les choses étaient censées être aussi simples, un peu comme Spotify et Netflix qui ne demandent aucunement une icône pour chaque film ou musique qui vous intéresse. Eh bien la réponse est très simple : avec une icône pour chaque jeu, Apple garde un « contrôle qualité » qui en fait lui permet d'imposer que les micro-transactions passent par son système de réglementation, et ce afin de pouvoir gratter 30 % si vous souhaitez lâcher quelques euros sur Gears 5, Sea of Thieves ou tout autre jeu proposant ce type de monétisation.



La réponse de Microsoft ne s'est pas faite attendre : c'est un refus catégorique.



« Les joueurs souhaitent lancer leurs jeux directement depuis le catalogue avec une seule application, comme ils le font avec des musiques ou des films, et ne veulent pas être forcés de télécharger plus de 100 applications pour y jouer sur le Cloud. »