Charts Japon : la Switch passe les 15 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 31 août au 6 septembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Un rapport où l'on reparle du calme ambiant au Japon, ce qui ne doit pas être une surprise quand les premières sorties du rush de fin d'année sont avant tout des produits occidentaux qui ne marqueront pas les esprits locaux.Alors tant pis, on peut de suite aborder le hardware où là il y a quelque chose à dire comme vous avez pu le voir dans le titre : la Nintendo Switch a dépassé la barre des 15 millions, devenant la 10e console de l'histoire de l'archipel à franchir cet important cap, et ce juste avant les fêtes de fin d'année qui pourrait peut-être lui permettre de gratter une ou deux nouvelles marches : la GBA et la NES ont terminé leur carrière autour des 17 millions.