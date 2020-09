Tetsuya Nomura vise 2022 (20th) pour le prochain épisode de Kingdom Hearts Tetsuya Nomura vise 2022 (20th) pour le prochain épisode de Kingdom Hearts

On revient vers le cas Kingdom Hearts avec toujours des propos de Tetsuya Nomura, mais cette fois du coté du magazine Famitsu où il est demandé quand nous pourrions voir la prochaine entrée de la saga, autre qu'un spin-off à la Meloly of Memory.



Et le réalisateur répond que si l'équipe planche effectivement dans sa majeure partie sur ce nouveau chapitre (une petite partie aide pour le précité), l'objectif serait de voir arriver ce nouveau titre pour 2022 afin de fêter dignement les 20 ans de la franchise.



Avec ou sans report, comme on a l'habitude, mais dans tous les cas, Nomura ne dit aucunement que ce sera forcément Kingdom Hearts IV, juste que l'on peut s'attendre à quelque chose de « surprenant ».